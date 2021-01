Kapellmeister besorgt: Neustart der Musikkapellen könnte Monate dauern

Manchen Kapellen droht Mitgliederschwund - und der Neustart nach der Corona-Zwangspause könnte Monate dauern, warnen die Kapellmeister.

Die Situation für Blasmusiker ist seit Monaten ähnlich trist wie für den Rest der Bevölkerung: Die (größtenteils) Amateurmusiker dürfen maximal zu viert für kirchliche Anlässe proben und spielen, der Landesverband hat für das erste Quartal 2021 bereits alles an Fortbildungen und Wettbewerben abgesagt und auch hinter Veranstaltungen im zweiten Quartal wie der Landesmarschwertung Ende Juni in Oberalm steht ein großes Fragezeichen. Die einzigen Aktivitäten: Durchhalteparolen vom Vorstand, Übungsmaterial vom Kapellmeister, Alleinstudium und vereinzelte Online-Videos via Konferenzschaltung.

...