Kaprun: 18-Jähriger wollte Streit schlichten, Schlägerei war die Folge

Polizeieinsatz in Kaprun.

In der Nacht auf Sonntag wollte ein 18-jähriger Pinzgauer in einem Nachtlokal in Kaprun einen Streit zwischen einem ihm unbekannten Mann und einer ihm unbekannten Frau schlichten. Aufgrund seines Einschreitens kam es zu einem Streitgespräch zwischen ihm und dem Mann. Das meldet die Polizei.

Im Zuge der Auseinandersetzung schlug der dem 18-jährigen Pinzgauer mit einer abgebrochenen Glasflasche ins Gesicht. Das Opfer erlitt dadurch eine ca. 1,5 cm tiefe und ca. 15 cm lange Schnittwunde im Wangenbereich. Nachdem beide Beteiligten das Lokal verlassen hatten, kam unmittelbar vor dem Lokal der Bruder des 18-jährigen Opfers hinzu. Auch zwischen dem Täter und dem Bruder des Opfers entwickelte sich ein Streit.

Der Täter ging weg und kehrte kurze Zeit später mit sieben bis acht Freunden zurück, wie im Polizeibericht steht. In der Folge kam es zu einer Schlägerei, bei der auch der Bruder des 18-jährigen Pinzgauers Verletzungen im Gesicht und im Brustbereich erlitt. Die Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizeistreife, einige konnten jedoch mittlerweile schon identifiziert werden.

Die Ermittlungen laufen.