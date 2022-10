Kaprun: 49-Jähriger bei Sturz von Gondeldach schwer verletzt

Der Arbeiter erlitt mehrere Knochenbrüche.

Am Dienstagvormittag ereignete sich in der Talstation einer Gondelbahn in Kaprun ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 49-Jähriger Arbeiter stürzte im Zuge von Wartungsarbeiten etwa drei Meter vom Dach einer Gondel rückwärts auf einen Betonboden.

Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu (mehrere Frakturen, darunter Beckenbruch). Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber ins Tauernklinikum Zell am See geflogen.