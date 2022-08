Kaprun: Bergung von drei Wanderern mit Hubschrauber

Wie die Salzburger Polizei berichtet, mussten am Dienstag drei Deutsche am Mooserboden mit dem Hubschrauber aus Bergnot gerettet werden.

Drei deutsche Staatsbürger, zwei 20-Jährige und ihr 46-jähriger Vater, kamen am Dienstag am Mooserboden in Kaprun bei einer Wanderung auf den kleinen Grieskogel vom markierten Wanderweg ab. Sie stiegen dann über wegloses Gelände ab und kamen dabei in steiles und felsdurchzogenes Gelände, weshalb ein Weitergehen unmöglich wurde. Der Vater setzte schließlich einen Notruf ab. Die drei Personen wurden mit dem Polizeihubschrauber "Libelle" geborgen und ins Tal geflogen. Die Bergsteiger blieben unverletzt, berichtete die Polizei.