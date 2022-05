Kaprun: Diebe horteten 187 gestohlene Flaschen mit Spirituosen in einem Waldstück

Einem diebischen Duo sind Polizisten nun in Kaprun auf die Schliche gekommen. Die Verdächtigen horteten ihre Beute - fast 200 Flaschen mit Spirituosen - in einem Waldstück.

Die Ermittlungen in diesem Fall begannen bereits am 10. April, als die Polizisten einen Wagen mit polnischen Kennzeichen im Pinzgau stoppten. Bei dem Fahrer und dem Beifahrer handelte es sich um einen 30-jährigen beziehungsweise einen 28-jährigen Mann aus Georgien.

Die beiden waren laut Polizeibericht auf dem Weg zu einem angelegten Depot in einem Waldgebiet in Kaprun. Dort waren 187 Flaschen Spirituosen gelagert, die das Duo abholen wollte. Bei den Getränken handelt es sich um diverse Whiskey-, Wodka- und Champagner-Sorten.

Sie wollten Verwandte beschenken

Das Duo dürfte diese Beute bei mehreren Diebstählen in Supermärkten in Tirol, Vorarlberg und Salzburg zusammengetragen haben - und dabei einige Kilometer auf diversen Straßen abgespult haben. Die Tatorte von West nach Ost: Lochau, Hörbranz, Schruns (Vbg.); Elbigenalp, Münster, St. Johann, Fieberbrunn (Tirol) und die Salzburger Gemeinden Zell am See, Bruck, Rauris, Wagrain und Hof.

Die Georgier wurden wegen gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Die Taten ereigneten sich zwischen 1. Oktober 2021 und 8. April 2022. Die Beschuldigten waren geständig und gaben an, dass sie die gestohlenen Flaschen Verwandten schenken wollten.

Die Georgier wurden mittlerweile in die Justizanstalt Innsbruck überstellt, die sichergestellten Flaschen als Beweismittel an die Staatsanwaltschaft Innsbruck abgeführt, da die Tiroler Behörden für den Fall zuständig sind. Der entstandene Schaden beträgt etwa 8400 Euro.