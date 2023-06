Kaprun: Hubschrauber-Team barg Urlauber mit dem Seil aus Steilrinne

Zwei belgische Bergsteiger (28 und 27 Jahre alt) saßen am Montag auf einer Seehöhe von zirka 2.400 Metern im steilen Gelände fest. Sie konnten wegen Absturzgefahr nicht mehr weiter und setzten einen Notruf ab. Die beiden Belgier wurden von der Libelle Salzburg mittels Tau geborgen und blieben unverletzt. Das meldet die Polizei.

Die beiden wollten laut Bericht vom Mooserboden in Kaprun über den Hochkammerweg zum Alpincenter am Kitzsteinhorn gehen. Altschneereste hinderten sie am Weitergehen und sie entschieden sich, den Rückweg über die "Hintere Bärrinne" zum Mooserboden abzukürzen. Im absturzgefährdeten Steilgelände trauten sie sich dann nicht mehr weiterzugehen.