Kaprun: Neunjähriger Radfahrer von Pkw niedergestoßen und verletzt

Ein neunjähriger Bub ist am Dienstag im Ortsgebiet von Kaprun von einem Pkw erfasst und niedergestoßen worden. Der Knirps hatte mit seinem Fahrrad die Landesstraße überqueren wollen.

Der Lenker des Autos, ein 74-jähriger Deutscher, war zu diesem Zeitpunkt von Kaprun kommend in Richtung Fürth unterwegs. Der Bub befuhr den Radweg als er dann die Straße überqueren wollte.

Eine Notbremsung konnte die Kollision nicht verhindern. Nach der Erstversorgung durch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes kam der Neunjährige in das Krankenhaus nach Zell am See.

Ein mit dem Pkw-Lenker durchgeführter Alkotest sei negativ verlaufen, teilte die Polizei mit.

Quelle: SN