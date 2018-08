Kaprun: Obdachloser dürfte in Wohnung Feuer gelegt haben

Am Mittwochvormittag zeigten Anrainer der Werksiedlung in Kaprun über Notruf einen Wohnungsbrand an. Aus dem Fenster einer Erdgeschosswohnung drangen dunkle Rauschschwaden. Zum Brandzeitunkt waren Die Bewohnerin nicht zu Hause. Nach den Löscharbeiten ergaben jetzt die Ermittlungen der polizeilichen Brandexperten, dass jemand vermutlich an fünf Stellen in der Wohnung Feuer gelegt hatte.

SN/freiwillige feuerwehr kaprun Die Freiwillige Feuerwehr Kaprun war mit schwerem Atemschutz im Einsatz.