Kaprun: Polizei nimmt randalierenden Alkolenker fest

Mit der Festnahme eines 37-jährigen Deutschen durch die Polizei hat am Sonntag die Alkofahrt dieses Mannes in Kaprun geendet.

Es war am späten Sonntagnachmittag als Zeugen die Polizei in Kaprun über einen möglichen Alkolenker verständigte, der in gefährlicher Weise mit seinem Pkw andere Verkehrsteilnehmer überholt habe und dabei eine sehr unsichere Fahrweise an den Tag legte.

Die Beamten nahmen sofort die Fahndung im Ortsgebiet von Kaprun auf und spürten den Lenker des Fahrzeuges zu Fuß im Ortsgebiet an. Jener Zeuge, der dem Lenker zuerst mit dem Auto und ihm danach zu Fuß folgte, konnte den Fahrer des Pkw eindeutig identifizieren.

Ein Alkomattest beim 37-jährigen Deutschen ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der Mann zeigte sich bei der weiteren Amtshandlung äußerst aggressiv und beschimpfte die Beamten lauthals. Da er sich nicht beruhigen ließ, musste der 37-Jährige kurzfristig festgenommen werden.

Er wird wegen diverser Verwaltungsübertretungen zur Anzeige gebracht. Den Führerschein musste der 37-Jährige abgeben.