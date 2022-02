Kaprun: Suchaktion nach Skifahrer am Maiskogel

Am Abend des 10.Februar 2022 meldete ein niederländischer Staatsangehöriger seinen 37-jährigen Lebensabschnittspartner als vermisst. Der offensichtlich alkoholisierte Anzeiger gab an, dass sie zuvor mit den Skiern von einer Skibar am Maiskogel in Kaprun, über die bereits gesperrte Piste abfuhren. Dies teilt die Polizei Salzburg mit.

