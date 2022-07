Kaprun: Zwei Arbeiter auf Kraftwerk-Baustelle verschüttet

Einen schweren Arbeitsunfall hat das Rote Kreuz am Montagmorgen aus Kaprun gemeldet: Zwei Personen wurden im Stollen der Kraftwerksbaustelle verschüttet.

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Montagfrüh auf der Baustelle beim Pumpspeicherkraftwerk Limberg III im Gemeindegebiet von Kaprun. Zwei ungarische Arbeiter (55, 45) wurden bei Sicherungsarbeiten in der Kraftwerkskaverne nach dem Einsturz eines großen Materialhaufens (Haufwerk) teilverschüttet.

Die Männer konnten mit Hilfe von Arbeitskollegen aus den Schuttmassen befreit werden. Der Grund für den Einsturz ist laut Polizei noch Teil der Ermittlungen. Einer der beiden Arbeiter verletzte sich bei dem Unfall erheblich im Bein- und Kopfbereich, auch der andere Ungar erlitt Verletzungen am Kopf. Die beiden Leiharbeiter wurden nach der Erstversorgung ins Tauernklinikum Zell am See gebracht.

Der Verbund baut seit September 2021 am Kraftwerk Limberg III. Dieses wird unterirdisch errichtet. Limberg III dient nicht primär dazu, die Haushalte in Salzburg zu versorgen, sondern Schwankungen im österreichischen und mitteleuropäischen Stromnetz auszugleichen. Die Baukosten liegen bei 480 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme soll 2025 erfolgen.