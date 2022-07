Kaprun: Zwei Arbeiter bei Absturz auf Kraftwerk-Baustelle verletzt

Einen schweren Arbeitsunfall hat das Rote Kreuz am Montagmorgen aus Kaprun gemeldet: Zwei Personen seien bei einem Absturz verletzt worden.

Schauplatz des Unfalles war die Baustelle beim Pumpspeicherkraftwerk Limberg. Die Besatzungen von zwei Rettungsfahrzeugen sowie eines Notarztfahrzeuges rückten kurz vor sechs Uhr früh aus.

Nach der Erstversorgung kamen beide Verletzten zunächst in das Krankenhaus nach Zell am See.

Der Verbund baut seit September 2021 am Kraftwerk Limberg III. Dieses wird unterirdisch errichtet. Limberg III dient nicht primär dazu, um die Haushalte in Salzburg zu versorgen, sondern um Schwankungen im österreichischen und mitteleuropäischen Stromnetz auszugleichen. Die Baukosten liegen bei 480 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme soll 2025 erfolgen.