Kaprun: Zwei Frauen bei Verkehrsunfall auf Kreuzung verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Kaprun sind am Freitagnachmittag zwei Frauen verletzt worden. Eine 29-jährige arabische Staatsangehörige war mit ihrem Pkw ohne auf den Vorrang zu achten an der Schaufelbergkreuzung abgebogen und hatte seitlich das Auto einer 25-jährigen Einheimischen gerammt.

Die 25-Jährige und eine 30-jährige Beifahrerin der arabischen Lenkerin wurden verletzt, sie wurden von der Rettung ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Fahrzeuge wurden teilweise schwer beschädigt. Ein bei den Lenkerinnen durchgeführter Alkotest verlief negativ.