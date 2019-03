Kapruner Stausee für Arbeiten vollständig entleert

85 Millionen Kubikmeter Wasser fasst der Speicher Mooserboden der Verbund-Kraftwerke auf 2000 Metern Seehöhe. Seit Donnerstag ist nur noch ein Rinnsal zu sehen.

Alle zehn Jahre müssen die Teile des Speicherkraftwerkes in Kaprun kontrolliert und gewartet werden. Da die Anlagenteile üblicherweise vollständig unter Wasser sind, hat der Verbund am Donnerstag das gesamte Wasser des Speichers abgelassen. Und das ist ganz schön viel. Fast 85 Millionen Kubikmeter fasst der Speicher. Das entspricht einem Energieinhalt von Strom für fast 70.000 Haushalte. Zur Entleerung wurde das Wasser in den vergangenen Wochen ausschließlich für den Turbinenbetrieb genutzt und kein Wasser durch Pumpen in den Speicher eingeleitet.

Die Kraftwerke in Kaprun wurden in den 1940er und 1950er-Jahren errichtet.

Quelle: SN