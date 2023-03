Kapuziner bleiben in Salzburg

Mitbrüder aus dem Ausland und ein finanzieller Kraftakt retten das Kloster auf dem Kapuzinerberg. Investiert werden müssen 2,6 Millionen Euro.

Nach intensiven Gesprächen zwischen Erdiözese Salzburg, Ordensverwaltung, Stadt und Land Salzburg konnte eine Absiedelung der Kapuziner aus Salzburg erfolgreich abgewendet werden. Ganz im Gegenteil wird das Kloster aufgewertet, beherbergt künftig rund doppelt so viele franziskanische Brüder und fungiert als zentrale Ausbildungsstätte für junge Kapuziner aus Österreich, Deutschland und den Niederlanden.

Im Zuge der Verhandlungen über die Zukunft des Kapuzinerklosters wurde auch Einigkeit über die Finanzierung der dringend erforderlichen Sanierungsmaßnahmen erreicht: Das Land investiert ein Viertel der geplanten Gesamtkosten von rund 2,6 Millionen Euro.

Untrennbar mit Salzburg verbunden

Zuletzt lebten nur mehr vier Kapuziner im Orden auf dem nach ihnen benannten Berg. In Zukunft sollen es bis zu 14 Brüder werden. Das wird durch die Ausbildung der Deutschen Kapuzinerprovinz in der Stadt Salzburg möglich, die ihren Sitz eigentlich in München hat.

Erzbischof Franz Lackner, Bruder Hans Pruckner (Leiter der Klostergemeinschaft), Bürgermeister Harald Preuner und Landeshauptmann Wilfried Haslauer (beide ÖVP) zeigten sich erfreut: "Seit mehr als vier Jahrhunderten ist der Kapuzinerorden untrennbar mit Salzburg verbunden. Es freut uns, dass wir durch diese Einigung den aktiven Betrieb in Salzburg langfristig sichern und viele junge Brüder künftig in der Mozartstadt willkommen heißen dürfen." Auch bei der Finanzierung der Sanierungsarbeiten sei eine Einigung erzielt worden.

Ab Sommer 2023 wird renoviert

Der Zahn der Zeit hat an den Bauwerken am Kapuzinerberg deutliche Spuren hinterlassen. Die letzte große Renovierung reicht in die frühen 1980er-Jahre zurück. Der Baustart ist für Sommer 2023 geplant. Zunächst wird mit Instandhaltungsmaßnahmen wie Heizung, Elektroinstallation, Maler- und Tischlerarbeiten im Kloster begonnen. Es folgen Instandsetzungsmaßnahmen an der Klostergartengrenzwand.

Für das Jahr 2024 ist die Fassadenrenovierung von Kloster samt Kirche sowie die Innenrenovierung der Kapuzinerkirche vorgesehen. Insgesamt sind für die Instandhaltung und Renovierung rund 2,6 Millionen Euro vorgesehen. Das Land Salzburg stellt, gleich wie die Erzdiözese und die Stadt, je ein Viertel der Gesamtsumme, maximal jedoch 650.000 Euro, dafür bereit. Die restlichen 650.000 Euro will der Orden durch Spenden aufbringen.

Land Salzburg "zur Denkmalpflege verpflichtet"

Die Renovierung ist für LH Haslauer eine Verpflichtung des Landes zur Denkmalpflege und zur Kultur: "Das Land Salzburg trägt kontinuierlich zum Erhalt seiner vielfältigen baukulturellen Schätze bei. Das Kapuzinerkloster an seiner prominenten Stelle ist hier ein optischer und spiritueller Fixpunkt sowie Teil der architektonischen DNA der Landeshauptstadt. Wir haben eine eindeutige Verantwortung gegenüber den nächsten Generationen, derartige historische Orte aufrechtzuerhalten."