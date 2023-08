Kapuzinerberg: Baumabtransporte durch Hubschrauber in Salzburg gehen in zweite Runde

Ab Montag fliegen wieder ganztägig Hubschrauber, um Bäume vom Kapuzinerberg zu bringen. Die Aktion ist für drei Tage anberaumt. Es geht darum, darunterliegende Gebäude und Straßen vor Fels- und Baumstürzen zu schützen.

Die Bäume werden vor dem Abtransport in mehrere Teile geschnitten, um die Hubschrauber nicht zu überlasten.

Hubschrauber werden von 4. bis 6. September (Montag bis Mittwoch) von jeweils 7 bis 19 Uhr im Bereich des Kapuzinerbergs ihre Runden drehen. Im Rahmen des "Flächenwirtschaftlichen Projekts Kapuzinerberg" werden Bäume gefällt, um einen weiteren Bauabschnitt für Steinschlagschutznetze freizulegen. Die Bäume werden anschließend durch die Hubschrauber abtransportiert. Aus Sicherheitsgründen ist der Wanderweg zwischen Franziskischlössl und Schweizerhäusl zu diesen Zeiten gesperrt. Da die Flüge nur bei trockenem Wetter und guter Sicht durchgeführt werden können, wurden als Ausweichtermine noch der 7. und 8. September (Donnerstag und Freitag) festgelegt.



Felssturz auf das Stadtarchiv 2021

Die Felswände und Steilhänge des Berges gefährden durch Steinschläge und herabstürzende Bäume seit jeher die Infrastruktur im Siedlungsraum. Bestehende Schutzmaßnahmen wurden mit der Zeit stark in Mitleidenschaft gezogen oder zerstört. Nach dem Felssturz auf das Stadtarchiv 2021 wurde der Plan gefasst, ein neues Schutzkonzept für den Kapuzinerberg ins Leben zu rufen.



Das Gesamtprojekt kostet rund 3 Millionen Euro

Der Kapuzinerberg ist in verschiedene Gefahrenzonen eingeteilt. Darauf aufbauend wurden konkrete Maßnahmen detailliert geplant. "Durch die Kombination von technischen und forstlich-biologischen Maßnahmen wird die Sicherheit vor Steinschlägen und Naturgefahren am Fuße des Kapuzinerberges wesentlich verbessert", erklärt Anton Pichler von der Wildbach- und Lawinenverbauung. Der Plan sieht vor, bis 2026 neue Steinschlag- und Murenschutznetze zu errichten und bestehende zu erweitern. Bis 2042 soll der Schutzwald durch weniger windwurfanfällige Mischbestände gestärkt werden. Die Kosten des Projekts belaufen sich gesamt auf drei Millionen Euro.



Schon im Juli fanden die ersten Abtransporte statt

Im Juli 2023 wurden die ersten Baumbergungen durchgeführt. Damals waren um die 100 Flüge für den Abtransport nötig. "Ein Baum wiegt um die acht bis zehn Tonnen. Wir mussten die Bäume zum Teil in mehrere Teile schneiden. Der Hubschrauber kann maximal mit 1400 Kilo fliegen", sagt Walter Seifert, ein an der Aktion beteiligter Pilot. Die ursprünglich für einen Tag, den 25. Juli, geplante Aktion musste damals aufgrund einer Schlechtwetterfront um einen Tag verlängert werden. Die Bäume wurden zum Lageplatz der Stadtwaldpflege in der Eberhard-Fugger-Straße geflogen und zu Brennholz verarbeitet.