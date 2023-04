Karajan-Grab: Viele Anfragen zur Sanierung

Zum 115. Geburtstag des Dirigenten Herbert von Karajan wurde sein Grab in Anif renoviert. Wegen vieler Anfragen stellte die Pfarre ein Schild auf.

Seit wenigen Tagen erstrahlt das Grab wieder in neuem Glanz.

Christina Roßkopf, die langjährige Pfarrassistentin in Anif, musste lachen, als die SN am Freitag bei ihr nachfragten. Enttäuschte Karajan-Fans hatten nach einem Abstecher auf den Anifer Friedhof nämlich entsetzt berichtet, das Grab des weltberühmten Dirigenten, das seit dessen Tod im Juli 1989 in seinem langjährigen Wohnort besteht, sei verschwunden. Als Beweis wurde ein Bild mitgeschickt. Jedenfalls ein Grund, nachzufragen.

"Ja, es gab jede Menge Anfragen", bestätigte Roßkopf am Karfreitag. Da die Pfarre über die bevorstehende Sanierung der Grabstätte ...