Karate-Ass Alisa Buchinger lehrt indische Mädchen die Selbstverteidigung

Alisa Buchinger aus dem Salzburger Stadtteil Nonntal war einst Karate-Weltmeisterin. Nun beteiligt sie sich an einem Projekt in Indien, das jungen Frauen und Mädchen mehr Selbstvertrauen in der Gesellschaft geben soll.

Am Anfang bot Sonne-International an mehreren Schulen in Indien regelmäßige Selbstverteidigungskurse für rund 100 junge Mädchen an. Auslöser für dieses Projekt war eine Gruppenvergewaltigung im Jahr 2012. Nun wurde dieses Projekt auch auf andere Bundesstaaten in Indien ausgeweitet. Ziel war und ist es, Mädchen aus der untersten indischen Kaste präventiv auf gewaltsame Übergriffe vorzubereiten. Die wöchentlichen Selbstverteidigungskurse leiten dabei professionelle indische Karatelehrer.

Buchinger ist seit 2015 dabei

Die Nonntalerin Alisa Buchinger ist seit 2015 Projektpatin und war bereits zwei Mal in Indien, um die Mädchen vor Ort zu trainieren. Auch sie ist von dem Projekt begeistert. "Von dem, was ich über viele Jahre in diesem Sport gelernt habe, möchte ich etwas zurückgeben. In Indien kann ich das perfekt umsetzen", sagt die frühere Karate-Weltmeisterin. Vergangene Woche reiste Buchinger gemeinsam mit dem Projektleiter von Sonne-International, Armin Mösinger, erneut nach Indien, um mit über hundert Mädchen und jungen Frauen in der Selbstverteidigung zu trainieren und ihnen Selbstbewusstsein zu vermitteln.

"Alisa ist ein tolles Vorbild"

Im Rahmen eines großen Sportfestivals am 17. November wurde das Projekt den umliegenden Dorfbewohnern präsentiert, um Bewusstsein für Gleichberechtigung in der indischen Gesellschaft zu schaffen. Anlässlich der Kampagne "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" möchte diese österreichische Nichtregierungsorganisation auf die Problematik in diesem Bereich aufmerksam machen. Projektleiter Armin Mössinger ist von der Hilfe Buchingers begeistert. "Alisa zeigt den Mädchen, dass Frauen sehr stark sind. Sie ist ein tolles Vorbild und das motiviert die Mädchen noch mehr zu trainieren", sagt er.

Organisation sammelt Geld für weitere Projekte

Derzeit sammelt die Organisation Geld, um das Projekt auch in Zukunft finanzieren zu können. Dafür wurde eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen. Das erste Ziel von 12.000 Euro wurde bereits erreicht. Wer sich an der Kampagne beteiligen will, kann dies über die Website von respekt.net machen.