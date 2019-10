Der Geschäftsführer der Hinterglemmer Bergbahnen, die die Anlage planen, sagt: "Wenn Schnell dagegen ist, dann muss es gut sein."

Das Polit-Urgestein Karl Schnell will alles tun, um die geplanten Windräder bei der Bergstation der Hochalmbahn in Hinterglemm zu verhindern. Zu den SN sagte Schnell, er werde ein halbes Jahr nach seinem Abschied von der Gemeindepolitik sicher nicht in die ...