Kaserne wird zum Hightech- Arbeitsplatz

Bund investiert rund zehn Millionen Euro in Technik und Ausbauten in St. Johann und sucht nach hoch qualifiziertem externen Personal.

Das eine oder andere Dekorationsstück im Büro von Bataillonskommandant Oberst Johannes Nussbaumer erinnert noch an die Heeres-Fernmelder, die einst in der Krobatinkaserne verbanden, was mit einfachsten Hilfsmitteln im Gelände verbunden werden konnte. Gerade die Entwicklung der jüngsten Vergangenheit hat das Führungsunterstützungsbattaillon 2 aber enorm gefordert.

Stützpunkt gegen Cyberkriminalität

Zehn Millionen Euro aus dem Verteidigungsministerium fließen in den Standort, der damit im weltweiten Szenarium gegen Cyberkriminalität und elektronische Kampfführung mithalten kann. Unter anderem werden bis 2024 ein ...