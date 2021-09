Katastrophen in Salzburg: Warnungen am Handy kommen

Bei Naturereignissen und Unfällen könnten Betroffene schneller und zielgerichteter über herannahende Gefahren informiert werden. Die EU verlangt eine Umsetzung bis Mitte 2022.

Die Sturzflut in Hallein, Hochwasser in Mittersill, Vermurungen in Wald im Pinzgau, großräumige Überschwemmungen in St. Johann: Mehrmals musste das Land in diesem Sommer Zivilschutzalarm auslösen.

In Zukunft soll in derartigen Situationen ein sogenanntes Cell-Broadcast-System die Bevölkerung in der Umgebung vor der Gefahr warnen. Damit können gezielt jene Menschen in Katastrophengebieten benachrichtigt werden, deren Mobiltelefone zu dem Zeitpunkt in umliegenden Funkmasten eingewählt sind.

Mit dem Vorhaben wird sich der Wirtschaftsausschuss des Landtags am Mittwoch auf Antrag ...