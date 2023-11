Katastrophen: Natur "erledigt" schon die Hälfte der Holzernte

Extreme Trockenheit, Hitze, Borkenkäferplage, Stürme, Muren, Lawinen, Schneedruck, Eisregen: Salzburgs Wälder sind großem Stress ausgesetzt und ihre Besitzer immer mehr Getriebene.

Stürme richten in Salzburgs Wäldern große Schäden an.

"Der Käfer", wie die Forstleute den Buchdrucker (Fichtenborkenkäfer) kurz nennen, hat heuer nicht so arg gewütet wie in vergangenen Jahren. Das lag vor allem am kühlen, nassen Wetter im Frühling. Trotzdem müssen Waldbesitzer wieder damit rechnen, dass der Schädling im ...