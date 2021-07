Katastropheneinsatz: Das Bundesheer ist in Hallein eingetroffen

Um 2 Uhr nachts kam der Hilferuf aus Hallein. Die Pioniere sind bereits vor Ort und befinden sich mit 50 Soldaten im Assistenzeinsatz.

Noch in der Nacht auf Sonntag um 2.15 Uhr forderte die Bezirkshauptmannschaft Hallein aufgrund der Überflutungen in der Bezirkshauptstadt einen Assistenzeinsatz des Bundesheeres an. Das Militärkommando Salzburg alarmierte daraufhin die Pionierkompanie des Pionierbataillons 2 in der Schwarzenbergkaserne mit einer Stärke von 150 Soldaten. Laut Bundesheer erkunden derzeit die Pioniere in enger Zusammenarbeit mit den Behörden, der Polizei und der Feuerwehr die Schadensstellen im Tennengau. Man rechne mit einem Einsatzbeginn in den Mittagsstunden. Die konkreten Aufgaben der Soldaten stünden erst nach der noch laufenden Erkundung fest.



Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner meldete sich zu Wort: "Die Bilder, die uns in der Nacht aus Hallein erreicht haben, haben uns alle schwer getroffen. Die Salzburger Pioniere, die eng mit der Region verbunden sind, helfen auch hier der leidgeprüften Bevölkerung. Unser Heer ist immer da, wenn die Bevölkerung unsere Unterstützung benötigt."

50 Soldaten helfen beim Aufräumen

Um 12 Uhr wurden die ersten 30 Soldaten der Pionierkompanie nach Hallein entsendet. Im Laufe des Nachmittags soll die Einsatzstärke auf 50 Soldaten erhöht werden. Der Assistenzeinsatz umfasst Aufräumarbeiten im Stadtzentrum von Hallein und entlang des Bachbetts des Kothbaches. Dabei werden die Soldaten durch den Einsatz leichter Pioniermaschinen unterstützt. Salzburgs Pioniere sind geübt im Hochwassereinsatz. Sie bauen Behelfsbrücken, setzen Straßen und Wege wieder instand und räumen Sperren und Hindernisse aus dem Weg. Dazu verfügen sie über schweres Gerät wie Bagger und Spezialausrüstung zum Lösen von Verklausungen. Das Bundesheer hält Pionierkräfte für etwaige Katastrophensituationen bereit.