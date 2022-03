Kater erschossen: Prozess in Salzburg endete mit zwei Freisprüchen

Eine Bäuerin und ein Polizist, der auch Jäger ist, mussten am Montag wegen des Tatbestands der Tierquälerei (§ 222 Strafgesetzbuch) am Landesgericht Salzburg vor Strafrichterin Elisabeth Schatz Platz nehmen. Unbestritten ist: Am 16. November 2021 hatte der Zweitangeklagte mit seinem Jagdgewehr auf dem Pongauer Hof der erstangeklagten Bäuerin den dreijährigen Kater "Pauli" erschossen. Die Landwirtin hatte ihn darum ersucht.

SN/bilderbox Symbolbild.