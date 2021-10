Katschbergtunnel am Samstag wegen Einsatzübung gesperrt

Am Samstagabend findet im Katschbergtunnel der Tauernautobahn eine Einsatzübung mit Asfinag, Behörden, Feuerwehren, Rotem Kreuz und Polizei statt. Für die Dauer der Übung ist der Tunnel zwischen Salzburg und Kärnten in beiden Fahrtrichtungen von 17 bis 23 Uhr gesperrt.

Der gesamte Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen Rennweg und St. Michael im Lungau auf die B 99 umgeleitet. Rund 220 Einsatzkräfte proben für den Ernstfall in beiden Tunnelröhren Zufahrt, Löschen, Suchen und Retten. Solche Übungen sind gesetzlich vorgeschrieben und werden in regelmäßigen Abständen in allen Asfinag-Tunneln durchgeführt.