Katze ausgewichen: Zwei Autoinsassinnen verletzt

Zwei 70-jährige Frauen haben sich am frühen Samstagabend in Zell am See beim Versuch einer Katze auf der Fahrbahn auszuweichen, mit ihrem Pkw einmal komplett überschlagen, bevor der Pkw wieder total beschädigt auf den Reifen zum Stehen kam. Das meldet die Polizei in einer Aussendung.

Die Lenkerin hatte zuvor das Lenkrad verrissen, das Auto prallte gegen einen Stein am Fahrbahnrand der Schmittenstraße. Die beiden Insassinnen wurden von der Rettung verletzt ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.