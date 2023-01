Katze Kitty mit Stock geschlagen? Nachbar im Zweifel freigesprochen

Ein 60-jähriger Stadt-Salzburger sah sich am Montag am Landesgericht mit dem Vorwurf der Tierquälerei konfrontiert. Konkret wurde ihm im Strafantrag der Staatsanwaltschaft angelastet, im September 2022 in seinem Garten die Katze seiner Nachbarin mit einem Stock geschlagen zu haben. Eine Tierärztin hatte in der Folge bei Katze Kitty ein neurologisches Trauma diagnostiziert - wohl verursacht durch eine Erschütterung des Kopfes.

Der Angeklagte, unbescholten, verheiratet und arbeitslos, bestritt vor Richterin Victoria Winkler, Kitty geschlagen zu haben. Er habe die Katze damals mit einem Stock verscheucht, aber definitiv nicht geschlagen.

Die Nachbarin und Katzenbesitzerin gab im Zeugenstand an, damals beobachtet zu haben, wie der Beschuldigte "mit einem Stock mehrmals auf etwas hingeschlagen" habe - wohin genau, habe sie aber nicht gesehen. Kurz darauf, so die Zeugin, habe sie ihre Katze auf dem Boden liegend und benommen aufgefunden.

Die Richterin sprach den Angeklagten im Zweifel frei. Es sei nicht "mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit nachweisbar", dass dieser die Katze geschlagen habe. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.