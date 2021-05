Katze lief über Straße: Alkolenker erfasste Fußgängerin in Hallwang

Der 42-Jährige habe nach eigenen Angaben die Kontroller über sein Fahrzeug verloren.

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Hallwanger Landesstraße im Bereich von Tiefenbach ein Verkehrsunfall zwischen einem 42-jährigem Fahrzeuglenker und einer 56-jährigen Fußgängerin. Der Pkw-Lenker gab an, wegen einer über der Straße gelaufenen Katze die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben und die Fußgängerin deshalb frontal erfasst zu haben. Ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Die verletzte Frau wurde ins UKH Salzburg eingeliefert, berichtet die Polizei in einer Aussendung.