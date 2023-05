Katze starb in Waschmaschine - 15-jährige Schülerin in Salzburg verurteilt

Der Richter sprach das Mädchen schuldig, beließ es aber bei einem Schuldspruch unter Vorbehalt einer Strafe.

Ein 15-jähriges Mädchen aus der Stadt Salzburg musste am Dienstag wegen gleich mehrerer Straftaten vor Jugendrichter Thomas Tovilo-Moik Platz nehmen. Besonders verwerflich der Hauptvorwurf gegen die Schülerin, die schon länger polizeibekannt ist: Im August 2022, da war sie noch Vierzehn, hatte sie in einem Mehrparteienhaus die Katze einer Frau in die Trommel von einer der Waschmaschinen im Keller eingesperrt und die Tür zugemacht. Die Katze erstickte - sie wurde erst Stunden später gefunden.

Staatsanwalt Francesco Obermayr warf dem Mädchen neben Tierquälerei noch den Diebstahl von Kosmetika vor sowie den unbefugten Gebrauch eines E-Scooters. Der Verteidiger der 15-Jährigen - sie besucht laut Bericht der Kinder- und Jugendhilfe nur unregelmäßig die Schule - betonte, dass dem Mädchen "der Vorfall mit der Katze unheimlich leid tut. Sie wollte nicht, dass das Tier Schaden erleidet, geschweige denn, dass es zu Tode kommt". Die 15-Jährige bekannte sich zu den ihr angelasteten Delikten "eigentlich schon schuldig". Sie habe damals "eine dumme Phase gehabt. Ich hab' aber schon seit längerem mit dem Ganzen aufgehört".

Der Richter sprach das Mädchen im Sinne des Strafantrags schuldig. Er beließ es aber bei einem "Schuldspruch unter Vorbehalt einer Strafe" bei dreijähriger Probezeit gemäß Paragraf 13 Jugendgerichtsgesetz. Zudem muss die 15-Jährige Bewährungshilfe in Anspruch nehmen und der Besitzerin der in der Waschmaschinentrommel erstickten Katze 90 Euro zahlen.