Katzenbaby an der Tauernautobahn in Golling ausgesetzt

An der Autobahnraststation Golling hat ein Unbekannter einen erst wenige Wochen alten Kater ausgesetzt. Das mittlerweile auf den Namen "Tornado" getaufte Tier irrte neben einem Müllcontainer herum. Das Tier wurde gerade noch rechtzeitig gefunden, bevor es überfahren wurde. Der rotgetigerte Kater wurde auf den Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen gebracht. Für "Tornado" gibt es ein Happy End. Er hat auch schon ein neues Zuhause gefunden: Eine Familie, die bereits Katzen hält, hat den Kater aufgenommen.

Tierschützer hoffen, dass die Vermittlungszahlen wieder anspringen

Auf dem Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen warten so viele Tiere wie schon lange nicht auf ein neues Zuhause. Die Tierschützer hoffen, dass die Vermittlungszahlen nach der ferienbedingten Stagnation wieder kräftig steigen, um Platz für neue Notfälle zu schaffen. Am Samstag, 6. Oktober, lädt die Einrichtung (www.pfotenhilfe.at) zu ihrem alljährlichen "Tag der offenen Tür".



Quelle: SN