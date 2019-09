Tierfreunde retteten das Kätzchen. Es wird nun am Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen gesund gepflegt.

In Oberhofen am Irrsee haben Tierfreunde kürzlich ein in einer Wiese ausgesetztes Katzenbaby gefunden, das laut schrie. Bei der Erstuntersuchung am Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen wurde festgestellt, dass dem erst rund drei Wochen alten Baby Schreckliches angetan worden sein mus. ...