Katzenbaby versteckte sich im Pongau im Motorraum - Pannenhelfer musste Autoteile ausbauen

Eine Urlauberfamilie fand das Kätzchen am Straßenrand. Beim Versuch, es im Pkw zu verstauen, biss das Tier der Frau in die Hand - und verschwand spurlos im Auto. Ein Pannenhelfer musste das Tier bergen. Inzwischen ist alles (wieder) gut.

Einen "tierischen" Einsatz verzeichnete der ÖAMTC im Pongau. Ein Urlauberpaar hatte auf der B 311 beim Mauthtunnel in Goldegg ein kleines Kätzchen von der Straße aufgelesen. Beim Versuch, das verwahrloste Katzenbaby sicher zu verstauen, biss es seine Retterin in den Finger, flitzte in den Fußraum der Beifahrerseite und war plötzlich verschwunden. Martin und Zsanett Mayrl: "Wir haben alles abgesucht, unter den Sitzen, zwischen den Taschen und Koffern, aber das Kätzchen war nicht zu finden." In seiner Verzweiflung rief das Wiener Ehepaar den ÖAMTC zur Hilfe.



Die Katze versteckte sich unter dem Lautsprecher

ÖAMTC-Pannenhelfer Toni Egger vom Stützpunkt in St. Johann war rasch zur Stelle und machte sich auf die Suche. Systematisch zerlegte er das Handschuhfach und Teile des Armaturenbretts - ohne Erfolg. Erst als Egger den Belüftungskanal freilegte, entdeckte er unter dem Lautsprecher ein Stückchen getigertes Fell. "Das Kätzchen hat sich wirklich das allerletzte Eck zum Verstecken ausgesucht", sagte Egger. Vorsichtig befreite der "Gelbe Engel" das verschreckte Fellknäuel aus seiner misslichen Lage und verstaute es sicher in einem Karton.

Urlauberin musste wegen dem Katzenbiss ins Krankenhaus

Während Egger das Auto wieder zusammenbaute, brachte ein ÖAMTC-Kollege die verletzte Urlauberin ins Spital nach Schwarzach, um den Katzenbiss behandeln zu lassen. Die Bisswunde ist inzwischen gut verheilt. Für das Katzenbaby gab es nach all der Aufregung ein Happy End und ein neues Zuhause in Großarl. "Ich habe die Findelkatze in meiner Familie aufgenommen. Wir haben sie ,Alita' getauft und sie ist schon recht zutraulich", berichtet Pannenhelfer Toni Egger. Er war mit der Katze beim Tierarzt, der sie geimpft hat.