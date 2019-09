Katzenbabys werden immer öfter ausgesetzt

Gut Aiderbichl ist heuer besonders oft mit ausgesetzten Welpen konfrontiert. Eine Pflegerin fand kürzlich eine Kiste mit sechs Katzenbabys - und einen Brief.

Als Tierpflegerin Sabine Mosboeckhofer in der Früh vom Parkplatz zum großen Eingangstor von Gut Aiderbichl in Henndorf ging, traute sie erst ihren Ohren und dann ihren Augen nicht. Zuerst vernahm sie ein Fiepen, das zuerst ganz zaghaft und schließlich mit jedem ihrer Schritte in Richtung Eingang lauter wurde. Als sie näher an die schwarze Kiste herankam, erfasste die Pflegerin beim Anblick des emsigen Gewusels im Inneren des kleinen Gefängnisses die Situation sofort: Hier handelt es sich um ausgesetzte Welpen. Die sechs Katzenbabys versuchten vehement die Aufmerksamkeit des ersten Menschen zu erhaschen, den die Tierkinder nachdem sie auf dem Parkplatz ausgesetzt wurden zu Gesicht bekamen. Erleichtert stellte Mosboeckhofer fest, dass sie alle einen munteren Eindruck machten.



In der Kiste befand sich auch ein anonymer Brief

Dennoch musste schnell gehandelt werden, da sie nicht wusste, wie lange die sechs Katzenbabys bereits auf ihre Rettung warteten und unversorgt in ihrer engen Kiste verharren mussten. Als die Tierpflegerin die Kleinen zunächst in Sicherheit brachte und einzeln aus ihrer Kiste hob, um sie zu wiegen und genauer zu begutachten, fiel ihr ein Brief in die Hände: Darin war zu lesen, dass die Katzenkinder im Juli geboren wurden. Anonym bat man um einen guten Platz für die Kitten. Weiter stand in dem Schreiben, dass die Mutterkatze zugelaufen war.

23 Kätzchen landeten seit Mai in Henndorf

Seit Mai 2019 ist bereits der sechste Wurf mit Katzenbabys von Gut Aiderbichl aufgenommen worden. Geschäftsführer Dieter Ehrengruber: "Insgesamt sprechen wir seit Mai von 23 Kätzchen, die teilweise bei ihrem Auffinden gerade einmal zwei Wochen alt waren und deshalb sehr intensiv betreut werden mussten." Normalerweise nehme man pro Jahr ein oder zwei Würfe auf. "Dieses Jahr sind es schon deutlich mehr", sagt Ehrengruber. Über die Gründe könne man nur spekulieren. Ehrengruber wünscht sich, dass die Menschen, die sich die Mühe gemacht haben, die Katzenkinder nach Henndorf zu bringen, so vorausschauend sind, dass sie die Mutterkatze schnell kastrieren lassen. Sonst nehme die Flut an ungewollten Katzenbabys nie ein Ende.

Quelle: SN