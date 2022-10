Kauf der Antheringer Au wurde fixiert

Land Salzburg und Max Mayr-Melnhof haben den Kaufvertrag unterzeichnet. Die Au wird bis 2028 renaturiert.

Vergangene Woche wurde der Kaufvertrag zwischen Land Salzburg und dem bisherigen Grundbesitzer Max Mayr-Melnhof für die Antheringer Au unterzeichnet. Rund 37 Millionen Euro fallen für den Grundkauf von 520 Hektar an, wovon 23 Millionen Euro die EU übernimmt. Insgesamt werden in den kommenden Jahren 58 Millionen Euro in den Natur- und Hochwasserschutz gesteckt. Das Land trägt dazu etwa 18 Millionen bei. "Die Antheringer Au, die ungefähr die Fläche der Stadt Salzburg hat, wird Schritt für Schritt bis 2028 renaturiert.

...