Kaum jemand will mehr eine Schule leiten

Die Arbeit an Schulen ist von Problemen geprägt, die sich aus der "bunten" Gesellschaft ergeben. Dazu kommt die überbordende Bürokratie. Die Folge: Leiter-Posten büßen an Beliebtheit ein. Direktoren lechzen nach Entlastung.

Aktuell laufen an Salzburgs Pflichtschulen 30 Verfahren für die Nachbesetzung von Direktoren. Zum Teil sei diese hohe Zahl einer Umstellung des Systems geschuldet, heißt es aus der Bildungsdirektion. Man räumt dort aber auch ein, dass die Zahl der Bewerber überschaubar sei und man nicht mehr aus dem Vollen schöpfen könne.

Ein Grund für die sinkende Attraktivität des Chefpostens liegt in der überbordenden Bürokratie. Viele Direktoren sehen sich dabei auf sich allein gestellt. Vor diesem Wissen mutet Thomas Schiendorfer wie ein echter Glückspilz an. Der Leiter der Neuen Mittelschule Nonntal hat eine rechte Hand. Isabella Gruber kümmert sich um die Schülerdatenpflege, organisiert Schulausflüge, Schularzt-Termine sowie Absenzen und betreut die Klassen-Konten. Sie bestellt das Büromaterial, und wenn ein Zeugnis verloren geht, lässt sie es nachdrucken. Sie selbst sieht sich als Schnittstelle zwischen Eltern, Lehrern, Schülern und dem Direktor. Gruber ist eine von fünf Verwaltungsassistentinnen auf Stadtgebiet - seit einem Jahr in der NMS. "Sie spielt mich frei und ich bin wieder präsenter für inhaltliche Fragen", sagt Schiendorfer. Beides sei unerlässlich für einen reibungslosen Ablauf in seiner rund 270 Schüler zählenden Schule. Grubers Stelle bezahlen Land und Gemeinde im Schlüssel 50:50. Während das Projekt im Umland (vor allem in ÖVP-Gemeinden) seit fünf Jahren läuft, bremste die Stadt unter Heinz Schaden (SPÖ) stets mit dem Argument, die Gemeinde sei für die Gebäude, das Land für das Personal zuständig.

An dieser Position hat sich unter ÖVP-Dominanz nichts geändert. Und auch der für die Schulen zuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) spreizt sich. "Die Dringlichkeit ist unbestritten", sagt er - allein, es geht um die Kosten. Die Zuständigkeit sieht er bei Land und Bund. Weil aber ein Sekretariat auch zu einem Kriterium bei der Postenvergabe geworden ist und die Kandidaten für vakante Stellen nicht gerade Schlange stehen, nimmt seit einem Jahr nun auch die Stadt Geld in die Hand - 77.300 Euro waren es 2019. Damit werden aktuell an 13 der 35 Pflichtschulen Sekretariatskräfte eingesetzt. Alle verteilen ihr Engagement auf mehrere Schulen. Gruber steht neben der NMS auch für die Volksschule Nonntal und die Sonderschule Aiglhof zur Verfügung. 33 Wochenstunden sind es während der Schulzeit, die Ferien sind frei - was den Job begehrt macht (siehe unten).

Nach dem brisanten Bericht der Wiener NMS-Lehrerin Susanne Wiesinger über den schwierigen Alltag in Brennpunktschulen (wir berichteten über die Situation in Salzburg) will man nun auch im Ministerium "sofort Personal für sozialpädagogische Unterstützung, vor allem administrative Arbeiten" bereitstellen. Im neuen Regierungsprogramm erkennt der Bund das erstmals inhaltlich als seine Aufgabe an, ohne das Thema allerdings mit einer Finanzierung zu unterfüttern.

In der Stadt haben zuletzt die Volksschulen Aigen und Mülln lange um Nachfolger der scheidenden Direktoren gerungen. Aus der Not heraus lasse sich dann häufig jemand aus dem Lehrerkollegium zu dem Job überreden, erzählt Schiendorfer: "Gesucht wird laufend." In der überbordenden Bürokratie sieht er eine Hürde von mehreren - die eher schlechte Bezahlung sei die zweite Seite der Medaille.