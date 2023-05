Kay-Michael Dankl: Der Shootingstar fand in den USA sein Interesse für die Politik

Kay-Michael Dankl und seine KPÖ plus waren die größte Überraschung der Salzburger Landtagswahl 2023. Im gesamten Bundesland erreichten sie 11,6 und in der Stadt sogar 21,5 Prozent. Doch wer ist eigentlich Dankl und was treibt ihn an? Die Stadt Nachrichten sind dieser Frage nachgegangen.

Stadt Salzburg im Blick: Kay-Michael Dankl schaut mit der KPÖ plus auf eine rosige Zukunft. Bild:SW/RÖJE

Überraschend entspannt grüßt Kay-Michael Dankl und rückt sich den Gastgartenstuhl zurecht. Als Treffpunkt ausgesucht hat er sich das Bellinis: "Da habe ich mir gedacht, das ist ein möglichst kurzer Weg." Es ist der erste Tag, an dem es für ihn nach dem Wahlsonntag etwas ruhiger ist.

Neben zahlreichen Medienanfragen hatte er auch einige Führungen in seinem Teilzeitjob im Salzburg Museum. Bei der Festlegung des Dienstplans rechnete er noch nicht mit dem Wahlergebnis. "Ich dachte, wir schaffen vier oder sechs, maximal sieben Prozent. Das wäre auch schon eine kleine Sensation gewesen."

Der 34-Jährige lebt mit seiner Freundin zur Miete in der Nähe der Stadtbibliothek Lehen auf 47 m22. Immobilien besitzt er, Gerüchten entgegen, laut eigenen Angaben jedoch nicht.

Salzburg Museum, Gemeinderat und Landtag

Mit der KPÖ plus hat er sich den steigenden Wohn-, Betriebs- und Stromkosten verschrieben und ist damit in Salzburg auf offene Ohren gestoßen. "Es haben mich Leute auf der Straße angesprochen, die meinten, sie haben uns gewählt oder auch nicht, aber sie finden es gut, dass jemand etwas ändert." Ob er seinen Brotberuf neben Gemeinderat und Landtag zurückstufen muss, wird er sich noch anschauen. "Vor vier Jahren wäre das noch ein Problem gewesen", aber die KPÖ plus habe mittlerweile ein gutes, bunt gemischtes Team.

Politische Erweckung in der Jugendzeit in den USA

Sein politisches Interesse entstand während seines dreieinhalbjährigen Aufenthalts in den USA, da habe er im Alltag einiges von den Missständen im Gesundheitsbereich mitbekommen. "Da geht es nicht um Luxus, sondern um Dinge, die eigentlich in einer reichen Gesellschaft selbstverständlich sein sollten."

Zurück in Österreich, studierte er Geschichte. "Ich wollte Archäologe werden." Daneben engagierte er sich in der Studienvertretung. Nach den Jungen Grünen, bei denen er sich nach dem Rauswurf der gesamten Jugendorganisation durch Eva Glawischnig 2017 nicht mehr engagieren wollte, gründete er mit 20 weiteren die KPÖ plus.

Den Wahlerfolg auf Stadtgebiet von über 20 Prozent schreibt er seiner Arbeit in den Stadtteilen zu. "Wir gehen dorthin, wo die Menschen am stärksten enttäuscht sind von den großen Parteien, weil das sind die Leute, die eine Stimme brauchen. Die Menschen kriegen durchaus mit, wer nur kurz vor der Wahl da ist und wer sich auch zwischen und nach den Wahlen um ihre Anliegen kümmert."

Pläne für die Zukunft

Schlüsselthema bleibe auch in Zukunft leistbares Wohnen. Ein Teil der Politikergehälter werde weiterhin an Bürger und Bürgerinnen in Notlagen gespendet, man behalte sich nur einen durchschnittlichen Facharbeiterlohn von 2300 Euro netto.

Auf die Frage, ob er im Falle einer Mehrheit in der nächsten Gemeinderatswahl das Bürgermeisteramt annehmen würde, lacht er. Das sei ja noch eine Zeit hin, aber wenn die KPÖ plus gewählt werde, "dann werde ich es natürlich annehmen".