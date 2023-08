Keime im Mittersiller Wasser: Wie hilft man sich im Krankenhaus?

Montagabend stellte sich heraus, dass das Trinkwasser in den Leitungen verunreinigt ist.

Die sogenannte "große Sommeruntersuchung" - diese erweiterte Routinekontrolle ist Teil eines ganzen Reigens von regelmäßigen Tests - hat ergeben, dass das Wasser aus der Versorgungsanlage der Stadtgemeinde Mittersill mit Keimen belastet ist. Als Grund dafür werden vorangegangene massive Regenfälle vermutet.

Für exakte Ergebnisse braucht es noch genauere labortechnische Überprüfungen. Erste Auswertungen dieser Nachbeprobungen werden für morgen, 11. August, erwartet.

Fest steht jedoch, dass einige mikrobiologische Grenzwerte überschritten sind und dass sich sogenannte coliforme Bakterien sowie Enterokokken im Wasser befinden. Betroffen ist das gesamte Mittersiller Leitungsnetz. Eine Ausnahme bilden jene Haushalte, die ihr Wasser von der Trinkwassergenossenschaft Burk beziehen.

Die Gemeinde hat die Bürger/ -innen sofort per Tageszeitungen, Radiosender und über die eigenen digitalen Kanäle informiert. Mit der "Gem2Go"-App und ihren Push-Meldungen etwa werden rund tausend Mittersiller Haushalte erreicht.

Auf diesen Wegen sind auch die notwendigen Maßnahmen verbreitet worden: Zum Trinken, zur Reinigung von Lebensmitteln und zu deren Zubereitung sowie zur Zubereitung von Kaffee oder Tee muss das Wasser vorher mindestens drei Minuten lang abgekocht werden. Danach soll es jedoch gekühlt und höchstens einen Tag lang verwendet werden, um einer Wiederverkeimung vorzubeugen. Zum Duschen und für die Reinigung von Geschirr und Arbeitsflächen soll das Wasser in den Boilern oder im Geschirrspüler mindestens 80 bzw. 85 Grad erreichen.

Im Gespräch: Geschäftsführerin Silke Göltl

Silke Göltl, seit 1. Juli alleinige Geschäftsführerin im Tauernklinikum, erläutert die Umsetzung der Maßnahmen am Krankenhausstandort Mittersill: "Gleich am Dienstag in der Früh haben unsere Hygienebeauftragten alles in die Wege geleitet: In der Pflege beziehungsweise für die Hygiene werden spezielle Handschuhe verwendet, für die man kein Wasser benötigt. Und wir haben Trinkwasser aus Flaschen. Das Wasser, das in der Küche zum Einsatz kommt, wird in unseren großen Töpfen abgekocht. Und es gibt derzeit keine Rohkost. Außerdem haben wir im Haus zahlreiche Warnschilder angebracht, sodass auch wirklich alle - neben den Patientinnen und Patienten auch Besucherinnen und Besucher - Bescheid wissen. Wir haben für solche oder ähnliche Fälle einen Versorgungsplan. Dieser wurde von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den betroffenen Bereichen vorbildlich und mit großem Engagement umgesetzt."

Das Seniorenwohnheim, das eigentlich am Mittersiller Leitungsnetz hängt, wurde - der technischen Möglichkeit sei Dank - an die Leitungen des Burkerbachs angeschlossen.