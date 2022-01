Kein Amtsarzt spätabends: Leiche musste in Salzburg auf der Couch bleiben

Eine Stadt-Salzburgerin wandte sich an die Volksanwaltschaft. Ihre Bekannte starb während eines Besuchs außerhalb der Dienstzeiten der Amtsärzte. Der Leichnam musste deshalb in der Wohnung verbleiben. Die Volksanwaltschaft sieht in Salzburg einen groben Missstand, der behoben gehöre.

Der Fall ereignete sich am 14. Juni 2021 und wurde am Samstagabend in der ORF-Sendung "Bürgeranwalt" durch die Volksanwaltschaft publik. Eine Stadt-Salzburgerin hatte sich im Herbst 2021 in einer Sprechstunde in Salzburg an Volksanwalt Berhard Achitz gewandt.

Demnach kam am 14. Juni 2021 eine 55-Jährige aus Wien zu Besuch zu ihrer Bekannten in die Stadt Salzburg. Weil das Wetter an diesem Tag schön war, wurde auf der Terrasse gegrillt. Wie die Stadt-Salzburgerin schildert, war ihrer Bekannten plötzlich gar ...