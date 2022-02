Kein Bett: 87-jährige Frau lag zwei Tage in Notaufnahme im Landeskrankenhaus Salzburg

Eine 87-Jährige wurde ins Spital eingewiesen. Dort schickte man sie zum Schlafen wieder nach Hause, weil es kein Bett für sie gab.

Ins Spital eingewiesen, aber von dort wieder nach Hause geschickt, weil man keinen Platz hat: Das passierte der 87-jährigen Mutter der Salzburgerin Monika Auer am Montag. Ihre Mutter ist Bewohnerin des Seniorenwohnheims in Itzling. Weil es ihr am Montag akut schlechter gegangen sei, habe ein Arzt die Aufnahme im Landeskrankenhaus angeordnet, schildert die Tochter. Am späteren Vormittag fuhr sie gemeinsam mit ihrer Mutter mit der Rettung ins Krankenhaus. Es sollte aber bis zum Nachmittag des nächsten Tages dauern, bis die ...