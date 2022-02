Kein Führerschein seit Jahren, jeden zweiten Tag Drogen - Autoraser in Wals gestoppt

Einen nach eigenem Bekunden regelmäßigen Drogenkonsumenten haben Polizisten auf der Westautobahn bei Wals-Siezenheim wegen Autorasens gestoppt.

Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei war am Montagvormittag entlang der Westautobahn bei Wals unterwegs. Dabei fiel den Beamten in Fahrtrichtung Wien ein Pkw mit Flachgauer Kennzeichen auf.

Der Lenker trat "aufgrund seiner rücksichtslosen, riskanten und zum Teil aggressiven Fahrweise in Erscheinung" (Polizeibericht). Die Polizisten stoppten den Fahrer bei der Ausfahrt Siezenheim. Da er Symptome einer Beeinträchtigung aufwies, führten die Beamten einen Alkotest durch, der negativ verlief.

Anders verhielt es sich beim nächsten Test, jenem auf Drogen. Dieser schlug positiv auf Tetrahydrocannabinol (THC) und Kokain an.

Der 34-jährige Salzburger gestand gegenüber den Polizisten, dass er - wie an jedem zweiten Tag - Cannabis in Form von Joints konsumiert habe. Zum Kokain gab er an, dass er dieses gelegentlich zusätzlich konsumiere. Der Salzburger wurde in weiterer Folge der diensthabenden Amtsärztin zur klinischen Untersuchung vorgeführt, wobei die Fahruntauglichkeit festgestellt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Einen Führerschein konnte der 34-Jährige nicht vorweisen, da ihm dieser bereits vor fünf Jahren entzogen worden war. Er wird an die zuständige Behörde angezeigt.