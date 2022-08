"Kein Hund läuft frei in der Zeugstätte herum"

Tierheim in Nöten. ÖVP und FPÖ drehten den Geldhahn auf null. Die Vorwürfe lauteten zuletzt: Nicht einmal die Feuerwehr könne Hunde im Tierheim abgeben. Die Fakten sehen anders aus.

Die Stadt Salzburg will in Hinkunft herrenlose und beschlagnahmte Hunde nach Gut Aiderbichl bringen. Das Unternehmen in Henndorf erhält vorerst ohne schriftlichen Vertrag 70.000 Euro, während das Tierheim Salzburg heuer überhaupt kein Geld sehen wird, die STN berichteten exklusiv.

Diesen folgenschweren Beschluss haben ÖVP und FPÖ im Stadtsenat mithilfe des Machtworts (Dirimierungsrecht) des Bürgermeisters durchgesetzt. Beide Fraktionen werfen in einem (auch persönlich gefärbten) Konflikt dem Verein an der Karolingerstraße vor, er würde Hunde horten und nicht weitervermitteln und ...