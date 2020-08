Kein Kat, kein Schalldämpfer, aber Fehlzündungen - Pkw-Lenker angezeigt

Besonders sportlich hat ein 22-jähriger Flachgauer sein Auto frisiert. Die ohrenbetäubenden und gesetzwidrigen Umbauten ließen jedoch die Polizei auf den Plan treten.

Polizisten der Landesverkehrsabteilung Salzburg wurden am Freitag auf der Tauernautobahn im Raum Hallein auf das Fahrzeug aufmerksam. Bei einer genauen Nachschau fanden die Beamten dann folgendes vor: "Es stellte sich heraus, dass die verbaute Auspuffanlage und der verbaute Sportluftfilter nicht im Zulassungsschein eingetragen wurden. Unter dem Fahrzeug stellten die Beamten fest, dass sich in der Auspuffanlage weder ein Katalysator noch ein Mittelschalldämpfer oder ein Endschalldämpfer befindet. Diese wurden durch ein Metallrohr ersetzt. Bei einer Motordrehzahl von 3600 Umdrehungen in der Minute, konnte man zudem lautes Knallen und mehrere Fehlzündungen hören."

Damit hatte der Spuk ein vorläufiges Ende gefunden. Die Polizisten kassierten den Zulassungsschein des Fahrzeuges eun und montierten darüberhinaus die Kennzeichentafeln ab. Der 22-Jährige wird angezeigt.

Quelle: SN