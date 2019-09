Kein Kennzeichen: Walser drohte Motocrossfahrer mit dem Erschießen

Der Mann wird wegen schwerer Nötigung angezeigt.

Ohne Kennzeichen fuhr ein 17-Jähriger am Dienstagabend in Wals-Siezenheim mit einer Motocross am Waldrand entlang. Das veranlasste einen 41-Jährigen, die Verfolgung aufzunehmen. Der 17-Jährige flüchtete mit dem Fahrzeug in den Wald. Sein Verfolger drohte ihm mit dem Erschießen, woraufhin der junge Motocrossfahrer aus dem Waldstück kam. Der 41-Jährige informierte die Polizei, um den 17-Jährigen anzuzeigen, handelte sich damit aber selbst eine Anzeige wegen schwerer Nötigung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg ein. Verletzt wurde niemand.

Quelle: SN