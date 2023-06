Kein Nachfolger für Faistenauer Sprengelarzt

"Wir brauchen so schnell wie möglich eine Lösung." Josef Wörndl Bürgermeister

Bis 18. August läuft deshalb eine weitere, jetzt österreichweite Ausschreibung der Kassenstelle durch die Ärztekammer. Frühestmöglicher Dienstantritt: 1. Oktober. Mindestens so lange müssen die 3600 Einwohner von Faistenau und Hintersee mit nur einem Hausarzt auskommen. Der Faistenauer Bürgermeister Josef Wörndl zeigt sich besorgt: "Dass in Faistenau und Hintersee zwei Hausärzte nötig sind, ist klar. Wir brauchen so schnell wie möglich eine Lösung."

"Wir haben uns so gut es geht darauf vorbereitet." Martin Kühberger Hausarzt

Der einzig verbliebene Hausarzt in Faistenau ist Martin Kühberger. Er geht davon aus, den überwiegenden Teil der Patienten des in Pension gehenden Kollegen zumindest kurzfristig übernehmen zu können - explizit auch jene aus Hintersee, wo es keinen eigenen Arzt gibt. "Wir haben uns so gut es geht darauf vorbereitet. Kurzfristig sehe ich kein großes Problem, mittel- und langfristig stößt meine Ordination damit aber natürlich an die Kapazitätsgrenzen", sagt Kühberger im FN-Gespräch.

"Wir könnten die Kassenstellen zusammenlegen." Harald Kornfeil Hausarzt Ebenau