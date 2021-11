Kein Profil: Salzburger Autolenker war mit "Slicks" unterwegs

Vor zwei Wochen wurde das 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Verkehr in Salzburg präsentiert. Ab 1. Jänner gibt es alle Öffis in Salzburg mit einem Ticket um 365 Euro anstatt wie bisher um 595 Euro. …

Wenige Stunden nach dem 3:2-Heimsieg zum Abschluss der Regionalliga Salzburg gegen Saalfelden ließ Austria-Sponsor Max Aicher bei der Aufstiegsfeier in Stiegls Brauwelt mit einer Rede aufhorchen. Der …

Chronik

Zwei schwer betrunkene Autofahrer sind von der Polizei am Wochenende in der Stadt Salzburg angezeigt worden. Einer von ihnen wäre mit seinem Pkw fast in einen Streifenwagen geprallt.