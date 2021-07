Kein Rekordsommer - aber passable Saison in Aussicht

Mit guten Angeboten für die ganze Familie punkten die heimischen Touristiker bei ihren Gästen. Ganz so gut wie im Vorjahr läuft es dennoch nicht. Dazu auch ein Interview mit Thomas Wirnsperger, dem Geschäftsführer des TVB Großarltal.

Die ganz große Euphorie so wie im Sommer des Vorjahres ist nicht da, so Stefan Passrugger, TVB-Geschäftsführer von Wagrain - Kleinarl. Die Sommersaison bisher ist etwas durchwachsen, es ergibt sich kein einheitliches Bild. "Es gibt Privat- und Appartementhäuser, die ausgezeichnet gebucht bzw. belegt sind, bei anderen Häusern dagegen sieht es etwas mau aus. Die Hotels sind generell eher zufrieden mit der Belegung", so Passrugger. Dass der heurige Sommer nicht so fulminant läuft wie der vergangene führt der TVB-Geschäftsführer auf mehrere ...