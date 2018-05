Kein Unterricht für 300 Schüler: Volksschule Gnigl bleibt geschlossen

Am Wochenende fiel in Gnigl im Klassenzimmer der Putz von der Decke. Am Dienstag gab es einen Lokalaugenschein. Für diese Woche ist der normale Unterricht gestrichen.

Wegen Bauschäden bleibt die Volksschule Gnigl in der Stadt Salzburg zumindest noch in dieser Woche aus Sicherheitsgründen gesperrt. Weil sich am vergangenen Wochenende der Deckenputz in einem Klassenzimmer gelöst hat, haben die 300 Schüler seit heute, Dienstag, schulfrei. Ein Sachverständiger konnte nicht ausschließen, dass noch weiterer Putz von der Decke bröckelt. Die Ursache war vorerst unklar.

Jene zehn Prozent der Schüler, die am Vormittag eine Aufsicht benötigen, werden in einem Hort in Gnigl untergebracht. "Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen hat absolute Priorität. Wir tun alles, um möglichst rasch wieder Unterricht und Betreuung der Kinder übernehmen zu können", betonte Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ).

Als kurzfristige Sanierungsmaßnahme sollen im Erdgeschoß und im ersten Stock des 91 Jahre alten Schulgebäudes Holzfaserplatten an die Plafonds verschraubt werden. "Wenn das funktioniert, würde die Baufirma gut eine Woche für die Montagearbeiten brauchen", sagte Auinger. Ansonsten werde das Schulamt verschiedene Optionen für provisorische Klassenzimmer prüfen.

SN/nikolaus klinger Der Putz fiel von der Decke.

Die Klassenzimmer im zweiten Stock der Volksschule, wo sich der Deckenputz in einem Raum auf einer Fläche von drei Quadratmetern gelöst hat, bleiben allerdings bis Schulschluss gesperrt. Die betroffenen Schüler werden in Klassenräumen der Sonderschule Aiglhof unterrichtet.

Die Volksschule Gnigl wird im Herbst 2018 in den benachbarten Campus Gnigl übersiedeln, der derzeit neu errichtet wird. Ein Anfangs vermuteter Zusammenhang der Putz-Ablösung mit den Bauarbeiten beim Campus - wie gestern vermutet - besteht laut Magistrat Salzburg eher nicht.

(SN)