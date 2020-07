Der Weg zur Almhütte in Leogang ist gesperrt. Der Besitzer möchte sich dazu nicht äußern, aber wie die Touristiker und der Bürgermeister hofft offenbar auch er auf eine baldige Lösung.

Es zieht Kreise, das vielzitierte "Tiroler Kuh-Urteil". Zuerst in Rauris. Und jetzt in Leogang. Dort hat der Besitzer der Riedlalm seinen Weg gesperrt. Wegen der Kuhweide. Der Anzahl der gesetzten Rufzeichen in seinem Facebook-Beitrag (siehe Screenshot) nach reicht es ihm ...