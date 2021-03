Keine Covid-Hilfe nach Finanzstrafe: Salzburger Wirte klagen beim Verfassungsgericht

Unternehmer, die aufgrund eines vorsätzlichen Steuervergehens verurteilt wurden, sehen sich doppelt bestraft, wenn sie keine Coronahilfsgelder bekommen. Das verstoße gegen den Gleichheitsgrundsatz.

Coronahilfen des Bundes sind an das steuerliche Wohlverhalten von Unternehmern gebunden. Wer in den vergangenen fünf Jahren ein Finanzstrafverfahren verloren hat und dafür eine Strafe von mehr als 10.000 Euro aufgebrummt bekam, schaut jetzt durch die Finger. Sasa Jakovljevic, Inhaber der Pescheria Backi in Salzburg, geht aus diesem Grund vor den Verfassungsgerichtshof: "Wir werden zwei Mal bestraft. Einmal haben wir eine Finanzstrafe bezahlt und nun bekommen wir kein Geld aus der Coronahilfe."

Sein Anwalt Stephan Kliemstein betont, dass die Verweigerung von Hilfsgeldern unverhältnismäßig sei, vor allem auch, wenn die Strafe längst abbezahlt sei. Dazu komme, dass es in den ersten Monaten der Coronakrise überhaupt keine Deckelung der Finanzstrafen gegeben habe. Das heißt, selbst nach Bagatelldelikten verlor man den Anspruch auf Coronahilfe. Deshalb werde man jetzt klagen.

Mit 1. Jänner 2021 hat man im sogenannten Wohlverhaltensgesetz genau geregelt, welches Unternehmen seinen Anspruch auf öffentliche Hilfen verwirkt. Dabei wurde auch, wie Finanzexperte Gottfried Warter von der Wirtschaftskammer Salzburg betont, die Grenze mit der Strafhöhe von 10.000 Euro eingeführt. Nach Betriebsgröße werde dabei nicht differenziert. Aber auch auf Landesebene, sagt Warter, werde bei Förderungen genau hingeschaut. 24 Monate rückwirkend dürfe es zum Beispiel keine Verurteilung wegen arbeitsrechtlicher und sozialrechtlicher Verstöße geben. Jährlich gibt es in Österreich rund 8500 Finanzstrafverfahren. Gerald Zmuegg vom Beratungsunternehmen Finanzombudsmann in Wien hat in einem Gutachten erheben lassen, dass rund 40.000 Betriebe vom Ausschluss der Coronahilfen betroffen sein könnten. Pescheria-Backi-Chef Jakovljevic sagt, dass dadurch viele Insolvenzen drohten, weil Banken in diesen Fällen auch mit Überbrückungskrediten zurückhaltend seien.

Und Anwalt Stephan Kliemstein unterstreicht: "Wir gehen davon aus, dass die Doppelbestrafung bereits getilgter Finanzverfahren verfassungswidrig ist und gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt."