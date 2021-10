Keine Feuerwerke in den Gemeinden zu Silvester

Der Pongau ist der erste Bezirk im Bundesland, in dem es heuer keine Feuerwerke in den Gemeinden geben wird. Die Bürgermeister haben das nach heftiger Diskussion gemeinsam beschlossen.

Das Thema Feuerwerke zu Silvester sei hitzig diskutiert worden, meint Bernhard Weiß (ÖVP), Bürgermeister von Pfarrwerfen und Vorsitzender der Pongauer Bürgermeisterkonferenz: "Mehr als die Hälfte der Gemeinden hatte bereits in der Vergangenheit ein Verbot beschlossen. Wir haben uns schließlich dafür entschieden, dass wir heuer zum Jahreswechsel in allen Pongauer Gemeinden ein Verbot von privaten Feuerwerken erlassen." Somit ist der Pongau in Salzburg der erste Bezirk, der dies flächendeckend vorgibt. Prinzipiell sei in Ortsgebieten generell das Abfeuern von pyrotechnischen Gegenständen verboten. ...